Stoke klatret med seier

Midtbanespiller Charlie Adam ble en meget viktig bidragsyter for mannskapet til Mark Hughes. Den 31-årige skotten slo innlegget forut for begge hjemmelagets scoringer.

På overtid i første omgang fant han midtstopper Ryan Shawcross, som stanget inn ledermålet. Ufortjent var det ikke. Stoke hadde initiativet mot et blekt Watford-lag de første 45 minuttene.

Annen omgang var bare fire minutter gammel da mål nummer to var et faktum. Peter Crouch var våkent framme på et nytt Adam-innlegg og doblet ledelsen med kneet.

Samme Crouch burde lagt på til 3-0 senere i omgangen, men avsluttet svakt fra god posisjon. 2-0 var uansett mer enn nok for Stoke tirsdag.

Watford er på sin side inne i en blytung periode. Fire tap på de fem siste kampene er fasiten for mannskapet til Water Mazzarri. Watford er nummer 14 på tabellen.

(©NTB)