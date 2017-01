Arsenal berget poeng i fotballdrama

Olivier Girouds utlikning på overtid bidro til at Arsenal unngikk en marerittaktig start på det nye året, men ett poeng var samtidig en skuffelse for tittelkandidaten.

I øyeblikket er London-klubben åtte poeng bak ligaleder Chelsea. Skulle sistnevnte slå Tottenham i onsdagens hovedstadsderby øker avstanden til 11 poeng. Det kan bety at Arsenal er hektet av i tittelkampen etter drøyt halvspilt sesong.

Tirsdag viste uansett ikke mannskapet til Arsene Wenger mye som liknet mestertakter. Gjestene var på etterskudd fra start mot et Bournemouth-lag som sprudlet.

- Mot slutten av kampen trodde jeg vi skulle klare å score vinnermålet. Men når du ligger tre mål bak, var det sterkt å komme tilbake, sa Giroud i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Han ergret seg over den svake første timen.

- Det var ille at vi slapp inn tre slike mål, det skal ikke skje. Frusterende. Vi må lære av feilene vi gjorde i dag, sa franskmannen.

Sjokk på sjokk

16 minutter var spilt da Bournemouth tok ledelsen. Junior Stanislas slo innlegget og forsvarsspiller Charlie Daniels var iskald da han vendte bort Arsenal-back Hector Bellerin og satte ballen i mål.

Fem minutter deretter fikk Arsenal smell nummer to i fleisen. En Bournemouth-kontring endte med at Ryan Fraser gikk i bakken i duell med Granit Xhaka. Dommer Michael Oliver pekte resolutt på straffemerket. Callum Wilson var iskald og doblet ledelsen.

De færreste så for seg et Arsenal-lag på jakt etter å snu kampen etter pause, men slik ble det ikke. London-klubbens spillere virket rystet, og måtte i stedet tåle baklengs nummer tre etter et snaut kvarter.

Ryan Fraser ble sendt ut på løpeduell med raske Bellerin, men Arsenal-backen kom til kort, og alene med keeper Petr Cech satte Fraser inn 3-0.

Like etterpå hadde hjemmelaget ball nummer fire i nettmaskene, men scoringen ble annullert for hands på Callum Wilson.

- Vi måtte bare fortsette å spille, være tapre og vise karakteren i laget vårt, sa Aaron Ramsey om den svake Arsenal-innledningen.

Snuoperasjon

Gjestene produserte forunderlig lite foran Bournemouth-keeper Artur Boruc den første timen, men så eksploderte det. Alexis Sanchez tente håpet med sin redusering til 1-3 med 20 minutter igjen å spille, og rett etterpå gjorde innbytter Lucas Perez 2-3 med et fantastisk volleyskudd.

Enda høyere temperatur ble det da Bournemouth-kaptein Simon Francis fikk marsjordre med få minutter igjen å spille etter en takling på Aaron Ramsey. Avgjørelsen til dommer Oliver virket svært streng.

På overtid steg Olivier Giroud til værs og stanget inn utlikningen. Dermed var Arsenals snuoperasjon et faktum.

- Skjebnen konspirerte mot oss. Jeg synes ikke utvisningen var riktig, men på slutten av kampen ble klassen til spillerne tydelig, oppsummerte Bournemouth-trener Eddie Howe.

Et ekstra minus for Arsenal var det at midtstopperkjempen Laurent Koscielny og midtbanespiller Francis Coquelin måtte forlate banen med skader.

Joshua King var med i Bournemouths startoppstilling tirsdag, men ble byttet ut etter 63 minutters spill.

(©NTB)