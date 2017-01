Zlatan sikret Uniteds sjette strake seier

Et kvarter tok det før Sofiane Feghouli fikk marsjordre av dommer Mike Dean. Franskmannen fikk en dårlig touch og kastet seg etter ballen. Det gjorde Phil Jones også. United-stopperen var først inn, og dermed tok Feghouli Jones i stedet for ballen. Strengt dømt av Dean, men United fikk uansett fordelen av å være én mann mer mesteparten av kampen.

Det viste seg å bli avgjørende da innbytterne Marcus Rashford og Juan Mata kombinerte fint, før sistnevnte bredsidet inn 1-0 etter 63 minutter.

2-0-målet kom da en offsideplassert Zlatan Ibrahimovic banket ballen inn 2-0 bak West Ham-keeper Darren Randolph etter 78 minutter.

United tok dermed sin sjette strake seier i Premier League. Kun ett poeng skiller opp til Arsenal på fjerdeplass.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for West Ham som høyreback, men fikk kjørt seg av Rashford, blant annet i forkant av 1-0-målet.

Alle sjansers mor

Slaven Bilic's menn falt med mandagens tap til 13.-plass på tabellen.

At United skulle hale i land seieren så usannsynlig ut da de ikke klarte å utnytte alle sjansers mor etter 36 minutter. Antonio Valencia og Jesse Lingard sto begge hele alene på bakre stolpe etter et innlegg fra Zlatan på høyre. Valencias forsøket ble reddet på mesterlig vis av Darren Randolph, mens returforsøket til Lingard gikk i stolpen og videre i fanget til keeperen som lå nede etter redningen.

Like før pause viste David de Gea at han ikke er dårligere enn sin kollega da han nektet Manuel Lanzini scoring med et tigersprang i lengste hjørne.

Nordtveit på luftetur

West Ham burde også ha tatt ledelsen etter en times spill, men Michail Antonio klarte ikke overliste de Gea da spissen plutselig var alene gjennom.

I stedet satte Rashford på turboen på siden til Nordtveit. Nordmannen hang ikke med, og 45 grader ut i feltet lå Mata som vakkert bøyde inn 1-0 etter 63 minutter.

- Det er få som er bedre enn Juan Mata på de mulighetene. Strålende, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

United prøvde seg med samme oppskrift et kvarter før slutt, men denne gangen satte Paul Pogba ballen utenfor etter å ha fått ballen fra Rashford.

Like etter satt likevel mål nummer to for United. Pedro Obiang klarerte rett i Ander Herrera, og ballen spratt inn til Zlatan, som snudde seg og banket ballen i mål. Reprisene viste at svensken sto i offside da ballen kom fra Herrera, men det stoppet ikke 35-åringen fra å score sitt 12. seriemål for sesongen.

Ander Herrera var nær ved å legge på til 3-0 på en volley like før full tid, men det endte 2-0 til José Mourinhos menn på det gamle OL-stadionet i London.

