West Bromwich klatret

Nyttårsaften ble det 2-1-seier borte mot Southampton, og mandag snudde mannskapet til Pulis 0-1 til 3-1-seier mot Adama Diomande og Hull.

Diomande spilte hele kampen for gjestene, men kunne ikke forhindre at samtlige poeng ble igjen på The Hawthorns. Det siste skal hjemmelaget gi formsterke Matt Phillips mye av æren for.

Mot Southampton lørdag scoret han én gang og slo den målgivende pasningen da Hal Robson-Kanu fikset 2-1 og avgjorde kampen. Mandag var han nest sist på de to første scoringene og bidro sterkt til snuoperasjonen.

Chris Brunt stanget inn 1-1 etter at en annen formsterk midtbanespiller, Robert Snodgrass, hadde sendt Hull i ledelsen. Gareth McAuley gjorde deretter 2-1 etter en ny god corner fra Phillips, før James Morrison punkterte kampen for hjemmelaget.

Seieren løftet West Brom til åttendeplass på tabellen i Premier League. Det er bunnsolide saker av mannskapet til Tony Pulis.

Markus Henriksen fikk de seks siste minuttene som innbytter mandag.

