Putin fikk nei fra Heiberg

Det var like etter OL i Rio de Janeiro at den russiske presidenten personlig tok kontakt med det avtroppende medlemmet i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

- Jeg ble kontaktet av president Putin selv, men har dessverre måttet si nei på grunn av min helsetilstand, sier Heiberg til NRK.

77-åringen er åpen om at han har en kreftsykdom som hindrer ham i å fortsette i IOC. Jobben Putin forespeilet ham, hadde krevd at Heiberg måtte møte i Russland én gang i uka. Det orker han ikke.

- Putin har nedsatt et utvalg som skal se nærmere på hva som har skjedd i Russland, hvorfor det har skjedd og hva man kan gjøre for å endre det. Han ville ha med en utlending som kunne bidra i den diskusjonen og se dette litt fra IOC sin side, og den forespørselen fikk jeg, sier IOC-medlemmet.

OL i 2018

9. desember 2016 ble andre del av McLaren-rapporten offentliggjort. Der kom det fram at over 1000 russiske utøvere spredt over 30 idretter var en del av Russlands statlige dopingprogram mellom 2011 og 2015.

Allerede i 2018 er det OL i Pyeongchang. IOCs arbeid med å komme dopingproblemene til livs pågår dermed på høygir.

- Det blir veldig mye fokus på doping framover, og det skal være fokus på doping. Vi har ikke så god tid på oss. Det er ikke så lenge til vi skal ha våre leker i Pyeongchang, og da må vi vite om russerne skal delta. Skal andre eventuelt ikke delta, hvordan håndterer vi all prøvetakingen av deltakerne. Her er det mye som skal bestemmes og gjennomføres, sa Heiberg til NTB da han utpekte Kristin Kloster Aasen som sin kandidat til å bli hans etterfølger i IOC.

Utestengelse

Nordmannen er klar på at man må vurdere om man skal utestenge Russland fra mesterskapet.

- Jeg har sagt at etter min mening i dag burde de utestenges, men jeg vet at det er en del andre IOC-medlemmer som har andre tanker rundt det, sa Heiberg til NTB.

- Doping er vel kanskje den største utfordringen vi står overfor, det å håndtere dopingen. Det gjelder selvfølgelig bruken av penger, håndteringen og strukturen av arbeidet, uavhengigheten av dem som skal drive antidopingarbeid. Her er det mange ting som må løses, la han til.

