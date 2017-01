Målløs bunnkamp mellom Middlesbrough og Leicester

Resultatet gjorde at begge lagene er enda et poeng unna de tre svakeste lagene på tabellen, men nedrykningsspøkelset kommer fortsatt til å henge over lagene når de kommer tilbake til seriespillet etter neste helgs tredjerundekamper i FA-cupen.

Regjerende seriemester Leicester har nå spilt 12 bortekamper uten å sikre en eneste seier. Ikke siden laget slo Sunderland 2-0 i april i fjor, noe som var avgjørende for eventyrseieren i Premier League, er det blitt tre poeng på bortebane.

Både Middlesbrough og Leicester spilte på nyttårsaften, da Leicester slo West Ham 1-0 hjemme, mens Middlesbrough tapte 1.-2 for Manchester United på Old Trafford. Etter det var det fem forandringer i startoppstillingen for begge lagenes del, uten at det gjorde noen stor forskjell.

Etter en jevn start på kampen var det hjemmelaget under ledelse av Adama Traoré som fikk et lite initiativ. Etter 20 minutter hadde hjemmelaget et par gode muligheter, uten at det ble scoringer.

Leicester fikk til lite, men reddet det ene poenget, selv om laget aldri klarte å fra hjemmelaget det lille initiativet Middlesbrough hadde i kampen.

