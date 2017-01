Superstart hjalp Cavaliers til seier

James scoret 17 av sine 32 poeng i første periode, mens lagkamerat Kevin Love totalt hadde 28 poeng og 10 returer.

- Jeg ble isolert ganske tidlig, så jeg var nødt til å få en god start. Siden vi sent fikk vite at Kyrie (Irving) ikke rakk kampen, tok jeg på meg ansvaret. Vi hadde en utmerket første periode, og det hjalp oss mye i dag, sa LeBron James, som også noterte seg for ni assist.

Irving sliter med en lårskade om dagen. Gjestene manglet også Mike Dunleavy (ankel).

Love gjorde over halvparten av sine poeng i annen periode. Cleveland Cavaliers ledet 71-59 halvveis.

Kemba Walker hadde 37 poeng for Charlotte i kampen.

Øvrige resultater i NBA nyttårsaften: Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 98-112, Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 96-116, Houston Rockets - New York Knicks 129-122, Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 114-88, Utah Jazz - Phoenix Suns 91-86.

(©NTB)