Raw Air jakter 12-15 millioner i sponsorpenger

Hittil er kun hopplandslagets sponsor LO på plass.

- LO er klar som hovedsponsor for rennet i Lillehammer. Vi jakter andre sponsorer for å fylle de andre arenaene og mer i Lillehammer.

- Vi har mange gode prosesser med store, norske aktører. Vi har også to agenter som jobber i det tyske og østerrikske markedet, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten.

Tror ikke på overskudd

Den tysk-østerrikske hoppuka har en rekke store premiumsponsorer. Der kan knapt de store selskapene få mer synlighet. Vierschanzentournee, som tyskerne og østerrikerne kaller det, danker ut alt i mediebildet i de to arrangørlandene. Synligheten er enorm.

Nå håper Åbråten at økt fokus rundt hoppsporten i romjula og tidlig i det nye året, skal sørge for at han får signaturer på flere av de gode sponsoravtalene han er nær ved å lande.

- Tilbakemeldingene sier at vi er godt mottatt, men vi skal ha respekt for at vi spør etter mye penger. Ingen andre kontrakter er signert, men med den mengden med prospekter vi har og den praten som nå kommer under den tysk-østerrikske hoppuka, er jeg optimistisk på at vi lander disse avtalene.

- Sponsorbudsjettet ligger på 12-15 millioner kroner det første året. Jeg er veldig trygg på at vi kommer i mål. Vi har ikke satt en sum vi må ha, men det ligger ikke så langt under budsjett. Vi har ikke budsjettert for et voldsomt overskudd det første året. Vi vet at vi må investere penger og ressurser, sier Åbråten.

Lokker med millionbonus

Den sportslige prestisjen er allerede ivaretatt siden skiforbundet allerede har spyttet inn en ekstra million i premiepenger. Det kommer på toppen av premiepengene fra Det internasjonale skiforbundet. Dermed kan de store hoppstjernene sikre seg over 1 million kroner i løpet av Raw Air.

- Det var viktig at vi kom fram til en ekstra premiepott. Det er en stor pengesum. Utøverne er veldig tilfreds med at vi øker potten. Det øker interessen for turneringen.

- Trenerne er også entusiastiske over at vi synliggjør hvilket nivå hoppsporten skal ligge på. Hopp blir sammenlignet med andre idretter. Dette har mange tatt til seg som en bekreftelse på hvor hoppsporten er på vei når det gjelder oppmerksomhet og anerkjennelse, sier Åbråten.

Eksklusivitet

Under den tysk-østerrikske hoppuka har hadelendingen kjørt rundt i en Audi.

- Det er ikke tilfeldig, for Audi er allerede inne som sponsor hos Det internasjonale skiforbundet. Vi er godt tjent med å følge de avtalene. Audi har eksklusivitet innenfor bilkategorien uansett. Vi kan bruke et annet merke som transport, men Audi har førsterett til transport og eksklusivitet til eksponering på arena, sier Raw Air-sjefen.

- Du ser at det er noen veldig store selskaper som går igjen i hoppsporten. Det er ingen hemmelighet at vi håper de vil investere også i Raw Air, sier Åbråten.

Tidligere har sportssjef Clas Brede Bråthen antydet at en norsk hoppturnering totalt vil omsette for mellom 60 og 100 millioner kroner.