Krogh frykter Tour-kaos

Maiken Caspersen Falla sa rett ut etter lørdagens sprint at hun var glad hun ikke stiller i herreklassen. Hun spådde et kaosløp i trange og isete løyper med mange på start i nærmere 1800 meters høyde.

- Det er ikke umulig at det kan bli litt kaos. Løypa er teknisk utfordrende, men alle har nok samme innstilling om at det gjelder å være forsiktig og ha respekt for hverandre. Vi vet at det er en del svinger med is i. Forhåpentlig blir ikke folk for ivrige etter å komme seg fram i unnakjøringene. Da tror jeg at dette skal gå bra, sa Finn Hågen Krogh etter lørdagens åpningsetappe.

Perfekt

Krogh viste solid form på tourens første dag og ble slått bare av den suverene russiske vinneren Sergej Justjugov og italieneren Federico Pellegrino.

- Dette ble en perfekt start for meg. Nå er jeg der oppe allerede. Nesten det viktigste med denne sprinten var å sikre meg en god startposisjon på søndagens 2. etappe, og det klarte jeg å skaffe meg. Da handler det bare å bite seg fast i teten så lenge som mulig og håpe på at jeg ikke taper for mange sekunder. I så fall kan jeg ligge godt an med tanke på jaktstarten i skøyting i Oberstdorf.

Mulighet

- Var det i det hele tatt noen mulighet til å slå Sergej Justjugov på sprinten?

- Målet var å slå ham, men hadde jeg visst hvor sterk han var så hadde jeg ikke gått for den spurten ved runding. Da fikk jeg skikkelig syra, og jeg var bare fornøyd med å komme til mål. Jeg var skikkelig stiv og hadde egentlig bare lyst til å spy, sa Krogh.

- Det er nok noen der ute som er ute etter å revansjere seg. Jeg tror at det kan sprekke opp skikkelig. Martin Johnsrud Sundby viste også form og ser nok muligheten sin til å skaffe seg noen sekunder på fellesstarten.

Favoritter

- Hvem blir de tøffeste sammenlagtkandidatene?

- Det blir i alle fall denne fyren, sa Krogh og skottet bort på Justjugov ved siden av seg.

- Men Martin er fortsatt den store favoritten. Alex Harvey og Dario Cologna virker som to andre gode sammenlagtkandidater, sa Krogh.

Han selv er definitivt en av dem. Sist år ble det 2.-plass bak Sundby med Justjugov på 3.-plass.

