Tour-favoritt Sundby har full tillit til russerne

Sundby havnet på 4.-plass og har 17 sekunder opp til Justjugov foran søndagens 10 kilometer fellesstart i klassisk.

Årets Tour de Ski fikk en spisset start siden seks russere er utestengt fra touren med dopingmistanker etter del to av den såkalte McLaren-rapporten.

Det skal holdes en høring i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS), og det er uvisst når herrene Alexander Legkov, Maxim Vylegzjanin, Jevgenij Belov og Aleksej Pethukov er tilbake i skisporet igjen.

Det er langt fra utenkelig at saken til slutt havner på bordet til Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

- I dag vant jeg også for dem som ikke kunne være med. Det som er skjedd gjør meg bare mer motivert til å vinne hele touren, sa Justjugov.

Mislikte

Han la ikke skjul på at han mislikte sterkt hele prosessen mot sine utestengte lagkamerater. McLaren-rapporten hevder at det har foregått systematisk doping i russisk idrett med støtte helt opp til regjeringsnivå. Verdenscuprennene som skulle vært holdt i både langrenn og skiskyting i Tjumen i Russland på vårparten er avlyst.

Martin Johnsrud Sundby hadde sansen for Justjugovs gest. Sundby har selv vært under hardt press de siste månedene og var også utestengt i to måneder grunnet det som ble oppfattet som ureglementær astmabruk av dømmende myndigheter.

- Det synes jeg de gutta som er hjemme fortjener, og så er det en flott gest av ham.

- Har du full tillit til de utestengte russerne?

–100 prosent. For meg har russerne alltid vist at de er vokst opp med en forbilledlig mentalitet. Jeg er oppvokst med Rocky-filmene og oppdaget hvordan de blodtrente. For dem er det enten idrett eller ingenting, og de trener blodtøft fra de er små gutter. Jeg har konkurrert med Alexander Legkov siden jeg var 17 år gammel, og det er en lang historie vi har bak oss i sporet. Jeg har full tillit til disse gutta.

–Er det rettferdig at de er utestengt?

–Det kan jeg ikke uttale meg om. Det er ikke mitt bord. Det har jeg ingen flere kommentarer til.

Hardt

Sundby har vunnet Touren i to av de tre siste årene. Astmasaken gjorde at han ble fratatt seieren fra to år tilbake. I år fikk han en sterk start med finaleplass i Val Müstair på selveste nyttårsaften.

- Dette var bra. I dag hadde semifinale vært innafor, og finale er veldig, veldig bra. Da er denne dagen berget. Dette var dagen jeg gruet meg mest til, og nå er den over. Da kan vi starte Tour de Ski, selv om man kan mislykkes på distanser man normalt skal være god i også.

Selv med rutine i massevis var Sundby nervøs før start.

- Jeg er alltid nervøs foran disse sprintene. Først skal du kvalifisere deg, og det har gått begge veier for meg. Deretter blir det fighting gjennom hvert heat for å gå videre, og i dag var det en god dag, sa han.

- Det var utrolig inspirerende å være med i teten med de gutta der. Det Sergej Justjugov gjorde var veldig imponerende. Jeg blir nesten gående å se på for å forsøke å lære noe underveis, selv om jeg gikk og kikket mest i snøen. Jeg drømmer om å nærme meg det nivået en gang. Han er råtøff når han setter i gang med dobbeltdansen sin. For oss nordmenn er det russeren vi må se opp for.

