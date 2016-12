Nadal vant i Abu Dhabi

Det var ikke noe godt år for Rafael Nadal, men tennisveteranen avsluttet 2016 på en måte som lover godt for det nye året. Han slo Tomas Berdych i kvartfinalen og Milos Raonic i semifinalen på vei mot seier i turneringen.

En håndleddsskade ødela sesongen for Nadal, men han virket sterk i Abu Dhabi. Goffin slo verdensener Andy Murray i semifinalen, men kom til kort mot Nadal.

Nadal reiser videre til Brisbane for å innlede den nye ATP-sesongen, mens både Goffin og Murray skal spille Qatar Open i Doha. Murray tok for øvrig tredjeplassen i Abu Dhabi med seier over Raonic i strake sett.

