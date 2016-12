Newcastle tilbake på toppen

Dwight Gayle ble den store helten for vertene. Spissen satte inn både 2-1 og 3-1 for Newcastle. Benítez og co. fikk dessuten hjelp av at Forest-spiller Matthew Mills ble utvist etter en times spill. Da sto det 1-1.

Matt Ritchie sendte vertene opp i føringen etter fire minutter, men Forest utlignet ved Nicolao Dumitru etter en knapp halvtime. Til slutt var det likevel Newcastle som kunne juble for tre poeng.

Seieren gjør at Newcastle topper mesterskapsserien, men laget er kun ett poeng foran Brighton. Sistnevnte skulle også spille fredag, men kampen mot Cardiff ble utsatt grunnet tåke. Oppgjøret mellom Reading og Fulham ble avbrutt på stillingen 0-0, også det på grunn av tåke. I fredagens siste kamp vant Ipswich 2-1 mot Bristol City.

(©NTB)