Mystisk sykdom rammet hoppukedebutanten

Søre Ål-hopperen har kjempet seg inn på verdenscuplaget. I tre renn har han fått med seg verdenscuppoeng.

- Jeg har slitt mye med sykdom. Det har vært litt stang ut. Jeg har gått inn i vintersesongen rett og slett for dårlig stilt. I fjor vinter var det først til skiflygingen i Vikersund at jeg fant tilbake til litt overskudd. Da løsnet det litt.

Hovnet opp

Foran sesongen handlet alt om å kunne trene best mulig uten opphold. Det har ikke vært noen selvfølge for 26-åringen.

- Akkurat hva som skjedde i fjor er litt usikkert. Først hovnet jeg opp på den ene siden av ansiktet. Jeg var inn og ut hos legen. Det fulgte med 40 i feber, og jeg var i dårlig form i flere uker. De fant ikke ut av hva det var, forteller Johansson til NTB.

- Jeg fikk klarsignal igjen til å trene, men etter en måneds tid smalt det igjen på den andre siden i ansiktet. Da ble det et enda litt lenger opphold på sidelinjen. Det kan ha vært jeg som gikk for hardt ut med trening. Det er vanskelig å si hvorfor det skjedde, men du lærer av det, sier et av de norske håpene i årets tysk-østerrikske hoppuke.

- Nei, jeg fikk aldri noe klart svar, men til slutt en penicillinkur. Det har ikke kommet tilbake etter det, men det ble mange spørsmål rundt hva det kunne være. Var det visdomstenner eller kusma eller slike ting. Men det var ikke noe av det heller. Jeg har sjekket alt. Vi har ikke noe rent svar på hva det var, sier Johansson.

Slag i trynet

En rekke legeundersøkelser har ikke gitt noe klart svar.

- Nei, det ligger ikke en frykt om at det skal komme igjen. Kroppen har fungert over tid nå. Jeg har prøvd å være smart og ta vare på de øktene jeg trenger, slik at jeg yter maks der og er flink i mellomtiden, sier Johansson.

Han forteller om en tøff vei tilbake fra sykdomsmarerittet.

- Det er tøft når du må bruke sesongen på å komme deg "oppå" igjen. Da er det tøft å reise rundt og konkurrere og ta steg for steg igjen. Du får stadig slag i trynet og er ikke i form. Det er frustrerende. Skihopping kan være det som gleder deg mest, men også irriterer deg mest. Når du føler du må fighte for hver eneste meter, er det slitsomt. Men det er på mange måter verdt det når kroppen igjen fungerer som du ønsker.

Svensk tipp-tipp oldefar

Og nå er hoppukedebutanten klar for store opplevelser i bakken.

Han innledet med 42.-plass i torsdagens kvalifisering. Fredag venter en tøff duell mot østerrikeren Michael Hayböck, formsterk nier i verdenscupen sammenlagt.

- Jeg er kvalifisert og klar for morgendagen. Det var målet. Det er enkle ting å fikse. Jeg føler at jeg trår noe voldsomt av kanten. Jeg skal være offensiv og ta sjansen, sa Johansson.

- Det er kult å være her. Det var nesten 15.000 mennesker på en kvalifisering. Det sier litt om hva hoppuka betyr. Det er deilig å få unna de første hoppene. Nå er jeg bedre forberedt til det som venter i selve konkurransen, sa Søre Ål-hopperen til NTB.

Flere har lurt på hvorfor en norsk hopper har -son til slutt i navnet, ikke -sen.

- Det er fra gammelt, gammelt av. Jeg hadde en tipptippoldefar som gikk fra Sverige under en krig for kjærligheten. Han stiftet familie i Lillehammer-området. Det er en stilig historie, og derav Johansson, sier Robert Johansson.

Som dermed er et ørlite håp for våre blågule naboer i "backhopparveckan".

