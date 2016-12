Mamelund skulle ikke spilt – sikret NM-gull mot erkerivalen

- Det er kampavgjørende. Vi får noen centimeter til i forsvaret, og det er litt vanskeligere å skyte over. Det var litt rart at de ville utfordre ham så mye, men det hjalp faktisk veldig, sier Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno til NTB i pressesonen etter finaleseieren.

Elverum ledet både 19-15 og 26-23 i torsdagens NM-finale i Oslo Spektrum, men kampbildet endret seg da Mamelund entret banen. 32-åringen var tilbake etter å ha vært ute av spill i tre måneder på grunn av en avrevet muskel i armen.

- Planen var å la være å bruke Erlend. Tanken var at vi måtte stole på de gutta som har stått der i høst, og vi har troen på det konseptet vi har. Han spurte om vi ikke skulle prøve på det vi hadde gjort på treningen, så tygde jeg litt på det, før han kom tilbake og spurte igjen. Og da gjorde vi det, sier Skarpsno, som innrømmer at han var skeptisk til å gjøre for mange bytter.

- Går for sluttspillet

Selv var Mamelund mest opptatt av å rose Skarpsno og det unge Haslum-laget.

- Jeg gjør egentlig ikke så veldig mye. Jeg kommer inn med litt mer intensitet, og de trengte kanskje noen som har stått på banen i avgjørende minutter før, sier Mamelund, som legger opp etter sesongen og blir en del av trenerteamet i Haslum.

- Vi går for sluttspillet også, vi er såpass grådige. Den hverdagen Tom-Eirik har skapt for disse ungguttene, den tror jeg ikke du får andre steder enn i Haslum.

De store matchvinnerne ble målvakt Trond Hjemsland, som reddet to Elverum-angrep i en dramatisk avslutning, og Anders Røe, som scoret de to siste målene. Haslum scoret finalens fem siste mål etter å ha ligget under 23-26.

- Lettelsen da jeg satte den første så vi fikk et mål å gå på, og så reddet Trond bakerst der, det er fantastisk. Det beste du kan oppleve som håndballspiller, sier Røe.

Elverum og Haslum har vært blant landets beste håndballag de siste årene og utviklet et rivaleri seg imellom, men dette var første gang de møttes i en NM-finale. Elverum har vært i fem finaler tidligere, noe som kun har gitt ett gull – mot Drammen i 2009. Haslum står nå med fire NM-titler. Den forrige kom i 2011.

Temperatur

Elverum ble advart før jul om hva som ventet da Haslum vant seriekampen mellom lagene 35-29 på hjemmebane. I Oslo Spektrum raste kampen i gang i et forrykende og publikumsvennlig tempo med høy temperatur i begge leirer. I løpet av det første drøye kvarteret scoret lagene ni ganger hver, nærmest etter tur.

Danske Nikolaj Mehl hadde flere susere, og rett før pausesignalet økte Tamas Ivancsik til 15-13 på straffekast, en scoring som ble feiret som et vinnermål av de tilreisende fra Elverum.

Elverum utnyttet det psykologiske overtaket innledningsvis i annenomgangen og økte til 19-15 før Haslum våknet. Simen Nicolay Schønningsen hentet nærmest egenhendig opp ledelsen og utlignet til 23-23 med sin femte strake scoring.

Igjen fikk lot Elverum rykke ifra, da til 26-23, men nok en gang kom Schønningsen Bærum-laget til unnsetning med to scoringer. Med tre minutter igjen på klokka utlignet Sebastian Barthold til 26-26.

I løpet av kampens siste minutter hentet Haslum-målvakt Tjemsland fram gode redninger, mens Røe avgjorde finalen i den andre enden av banen.