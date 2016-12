VM i fare for Pietilä-Holmnér etter fall

-Heldigvis er det ikke så ille som vi først fryktet. Hun har fått den "snilleste" skaden man kan når man tenker på den medfarten kneet hennes fikk, sier Sveriges landslagslege Per Liljeholm.

Pietilä-Holmnér var nummer fire etter første omgang i Semmering. Hun falt i finaleomgangen og ble sendt til sykehus for undersøkelser etter å ha tatt seg til målområdet for egen maskin.

MR-undersøkelsen avslørte et delvis avrevet leddbånd og et hardt slag mot kneskålen. Legene tror at hun kan være tilbake på ski om seks til åtte uker.

- Fortsatt er målet mitt deltakelse i VM i februar, men om det lar seg gjennomføre må de neste ukene vise, sa Pietilä-Holmnér til Sveriges skiforbunds nettsted.

Mikaela Shiffrin vant rennet i Østerrike, der både Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth kjørte seg inn blant de ti beste. De ble nummer 9 og 10.

