Polman er gravid

Det melder hennes danske klubb Esbjerg på sitt nettsted. Samtidig har 24-åringen imidlertid valgt å forlenge kontrakten med klubben slik at den gjelder også sesongen 2017-18.

Polman, som har vunnet VM- og EM-sølv med Nederland, har termin til sommeren. Hun spiller ikke flere kamper denne sesongen.

- Vi har visst om Estavanas graviditet i noen uker og gleder oss på hennes vegne over at hun venter sitt første barn. Vi har også vært i dialog om forlengelse av avtalen med henne, og vi er meget tilfreds med at hun ønsker å fortsette hos oss, sier sportssjef Thomas Hylle.

Han håper i løpet av kort tid å sikre en ny bakspiller for laget som er klart for mesterligaens hovedrunde.

Polman var en viktig spiller i Nederlands lag som før jul ga Norge hard kamp om gullet i EM-sluttspillet.

Hun er kjæreste med den nederlandske fotballstjernen Rafael van der Vaart, som har flyttet til Danmark for å kunne være nær henne.

