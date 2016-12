Liverpool vendte til ny seier

Dermed er Jürgen Klopps lag tilbake på 2.-plass i engelsk eliteserie og bare seks poeng bak serieleder Chelsea.

Jon Walters nikket Stoke i ledelsen i det 12. minutt, da han nådde et innlegg fra Erik Pieters foran Dejan Lovren. Simon Mignolet fikk hånden på ballen, men greide ikke å holde den ute.

Joe Allen hadde en kjempesjanse til å doble ledelsen noen minutter senere, men Mignolet svarte med en beinparade, og Peter Crouch maktet ikke å nå returen foran åpent mål.

Vendte

Liverpool var rystet en stund, men tok seg inn i kampen igjen og vendte den i sin favør før pause. Glen Johnson somlet med å klarere et innlegg i det 34. minutt, og Adam Lallana hogg til med 1-1-målet.

Minutter før pause skaffet Roberto Firmino seg overskrifter av riktig slag, etter at han julaften ble tatt for fyllekjøring. I det 43. minutt scoret brasilianeren via begge stolper og sendte Liverpool i ledelse for godt.

Liverpool fikk god hjelp av gjestene da ledelsen ble økt to ganger i annen omgang. Først gjorde Giannelli Imbula det meste selv da han i det 59. minutt scoret for feil lag. Først ga han bort ballen og duket for en Liverpool-kontring. I forsøket på å nekte Sadio Mané å score på Divock Origis innlegg gjorde Stoke-spilleren selvmål.

Sturridge-mål

I det 70. minutt slo Stoke-kaptein Ryan Shawcross en fryktelig bakoverpasning som sendte Daniel Sturridge alene gjennom. Liverpool-spilleren, som nettopp var blitt byttet inn, takket ikke nei til gaven. Han rundet keeper og gjorde 4-1, hans første seriemål for sesongen.

Seieren gjorde at Liverpool klatret forbi Manchester City på tabellen og har 2.-plassen når Pep Guardiolas lag kommer til Anfield for toppkamp nyttårsaften.

