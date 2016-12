Bradley sparket av Swansea

Det bekrefter den walisiske klubben på sin Twitter-konto.

- Swansea City kan bekrefte at klubben har skilt lag med manager Bob Bradley, står det.

- Vi er lei for å miste Bob etter så kort tid. Dessverre har ikke ting utviklet seg som vi planla, og vi følte at vi var nødt til å gjøre et bytte med halve sesongen igjen, sier Swansea-styreformann Huw Jenkins til klubbens nettsted.

Amerikaneren fikk bare 11 kamper som Swansea-manager. Av dem ble to vunnet, mot to uavgjorte og sju tap.

Aktuell for Norge?

Med sin kjennskap til norsk fotball, og suksessen han hadde som Stabæk-trener i 2014 og 2015, har han vært nevnt blant kandidatene til den ledige jobben som Norges landslagssjef.

Bradley, som tidligere har vært landslagssjef for USA og Egypt, ble ansatt som Swansea-manager i oktober. Han etterfulgte da Francesco Guidolin.

- Personlig har jeg ikke annet enn godt å si om Bob. Han er en god mann, en god person som ga alt i jobben, sier Jenkins.

Nest sist

Avgjørelsen om å sparke Bradley kom dagen etter 1-4-tapet hjemme mot West Ham. Swansea har bare Hull bak seg på Premier League-tabellen.

Assistentene Paul Williams og Alan Curtis overtar ansvaret mens Swansea leter etter sin femte manager på snaut tre år.

Klubben eies for øvrig av amerikanerne Jason Levien og Steve Kaplan.

