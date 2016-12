Ingen sluttspillplass for NFL-mesteren

Håpet var allerede tynt før Broncos' bortemøte med Kansas City Chiefs 1. juledag, men med et 10-33-tap ble skjebnen forseglet. Forrige sesongs Super Bowl-vinner går ikke videre fra grunnserien.

- Vi kan ikke vinne hver gang. Vi har hatt en flott rekke med fem strake AFC-titler (øst-avdelingen). Jeg antar tiden nå var inne for at noen andre vinner. Det er frustrerende, men vi fortjener ikke å gå til sluttspillet slik vi spilte i dag, sa Broncos' Chris Harris jr.

Denver Broncos har tapt fire av sine fem siste NFL-kamper.

- Vi spiller ikke bra nok offensivt. Ansvaret ligget på meg. Jeg er nødt til å gjøre en bedre jobb, sa Broncos-trener Gary Kubiak.

Klubben fra Denver er ikke vant til at sesongen er over allerede i desember. Broncos har spilt i sluttspillet fem sesonger på rad, og har tatt seg helt til Super Bowl-finalen to ganger i denne perioden.

- Det stinker. Jeg kan ikke beskrive det på en annen måte. Vi visste vi måtte vinne våre to neste kamper for å gi oss selv en sjanse, men det klarte vi ikke, sa Broncos quarterback Trevor Siemian.

