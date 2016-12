Russland ga fra seg renn, slapp eksklusjon

- Jeg var redd for at alle våre utøvere skulle bli nektet å konkurrere. Heldigvis slapp vi det, sa det russiske IBU-styremedlemmet Alexander Tikhonov til nyhetsbyrået Tass etter torsdagens ekstraordinære styremøte.

Russland ga fra seg rennene etter trusler om boikott i kjølvannet av McLaren-rapportens avsløringer av systematisk doping i russisk idrett. Den franske stjernen Martin Fourcade var den første som truet med boikott, og flere nasjonale forbund fulgte opp.

Tsjekkia besluttet onsdag å utebli fra rennene i Tjumen, og Norges Skiskytterforbund sendte brev til IBU med krav om at Russland måtte fratas rennene.

- Dette viser at russerne har forstått alvoret i situasjonen. Det er riktig at de ikke skal arrangere rennene. For oss var det viktig å markere et syn i saken, sier Norges skiskytterpresident Erlend Slokvik til NTB.

Russlands skiskytterforbund informerte torsdag IBU om at man gir tilbake tildelingen av junior- og ungdoms-EM (22.-28. februar) og verdenscuprennene (9.-12. mars). IBU vil senere finne nye arrangørsteder.

- Dette er et første viktig steg av Russlands skiskytterforbund for å vise IBU og idrettsverden at de tar situasjonen på alvor. Dette gjør også at skiskytterfamilien kan konsentrere seg om sporten vår under disse arrangementene, sa IBU-president Anders Besseberg i en pressemelding etter torsdagens ekstraordinære styremøte i München.

Gransking

Møtet ble holdt for å diskutere innholdet i siste del av McLaren-rapporten. Tikhonov medga at han fryktet en beslutning om å nekte alle russiske skiskyttere å konkurrere i tiden som kommer, men slik ble det ikke.

Det ble derimot vedtatt å innlede formell gransking av 29 utøvere nevnt i McLaren-rapporten.

Totalt er 31 russiske utøvere nevnt i rapporten. IOC har innledet dopingsak mot to av dem, som deltok i Sotsji-OL, og IBU fulgte opp ved å suspendere disse. De 29 andre er foreløpig ikke suspendert.

- Vi kontakter utøverne via brev med spørsmål, og vi sender samme brev til forbundet. De får en frist med å svare, og så får vi se hva det fører til, sier IBU-visepresident Olle Dahlin.

Alvorlig

IBU nedsatte en arbeidsgruppe med betydelig antidopingekspertise rett etter at siste del av McLaren-rapporten ble offentliggjort, og dens innspill ble diskutert på torsdagens møte.

- Funnene i McLaren-rapporten indikerer alvorlige problemer i russisk idrett og dens antidopingsystem. IBU tar denne informasjonen veldig alvorlig, og nå er det opp til oss å finne ut hvor stort problemet i russisk skiskyting er, sier Besseberg.

- IBU har alltid praktisert nulltoleranse for doping på alle nivåer. Kampen mot doping er ikke enkel, men det er noe av det vi prioriterer høyest.