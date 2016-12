Palace sparket Pardew

London-klubben bekreftet sparkingen torsdag ettermiddag. Pardew mistet jobben kun sju måneder etter at han ledet den til FA-cupfinalen. Der ble det tap for Manchester United.

- Jeg vil gjøre det klart at vi er takknemlige for innsatsen Alan har lagt ned for klubben, både som manager og tidligere som spiller, sier Palaces styreformann Steve Parish til klubbens nettsted.

Pardew ble ansatt som Crystal Palace-manager i januar 2015. Han fikk umiddelbart sterke resultater og styrte laget til fornyet Premier League-status med klar margin. Forrige sesong lå Palace på en knallsterk femteplass i romjula, men kollapset helt over nyttår.

22 tap

Ifølge statistikkselskapet OptaJoe har Palace det laveste poengsnittet (0,72 per kamp) i kalenderåret 2016 av samtlige lag i Englands fire øverste divisjoner. Klubben har i denne perioden kun vunnet seks seriekamper og gått på hele 22 tap. Før juleprogrammet ligger "The Eagles" på 17.-plass, kun ett poeng over nedrykksstreken.

- Jeg vil takke alle i Crystal Palace for deres fantastiske støtte. Spesielt vil jeg takke spillerne, som ga absolutt alt for meg. Personlig har jeg mange gode følelser for denne klubben, og jeg synes det er synd at min periode her nå er over, sier Pardew i en uttalelse.

55-åringen spilte for Palace mellom 1987 og 1991. Pardew har tidligere være manager i Reading, West Ham, Charlton, Southampton og Newcastle.

Ifølge The Guardian er Sam Allardyce favoritt til å erstatte Pardew. Han reddet Sunderland fra nedrykk forrige sesong. I sommer tok han over jobben som engelsk landslagssjef, men måtte gå etter kun én kamp da det ble avslørt at han var villig til å omgå FAs overgangsregler.

(©NTB)