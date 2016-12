Ekstraordinært IBU-møte om russisk doping

- Målsettingen er å komme fram til noe i kveld, sier visepresident Olle Dahlin til TT.

Det er IBUs egen granskningsgruppe som har kommet fram til dette etter å ha sett nærmere på del to av McLaren-rapporten om doping i russisk idrett som kom tidligere i desember.

Onsdag offentliggjorde det tsjekkiske landslaget at det boikotter verdenscupkonkurransene i russiske Tjumen i mars. Norges Skiskytterforbund har på sin side sendt et brev til IBU med et krav om å frata Russland disse verdenscuprennene.

- Alle presser på for en beslutning, bekrefter Dahlin.

Etter det ekstraordinære styremøtet er planen - og ønsket - å komme med en avgjørelse.

- Først og fremst må vi komme fram til noe innen verdenscupen starter etter nyttår. Selvsagt ønsker vi rene utøvere, sier Dahlin.

- Hva tenker du om truslene om boikott?

- Det vil jeg ikke kommentere nå.

9. desember ble den andre delen av McLaren-rapporten lagt fram. Den viste at mer enn 1000 russiske idrettsutøvere har vært innblandet i eller hatt utbytte av manipulerte dopingprøver. Av dem skal 95 være aktive vinteridrettsutøvere, deriblant tolv medaljevinnere fra Sotsji-OL.

IBU har sagt at det 31 av de aktive utøverne driver med skiskyting. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har avslørt at det finnes langrennsløpere blant de 95, men har ikke kommet med noe tall.

(©NTB)