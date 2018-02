innenriks

Ifølge Bergens Tidende skal ransforsøk ha skjedd i Sandviken søndag kveld.

– Kvinnen løp ut i veien og rømte, forteller politiadvokat Rune Malt i Vest politidistrikt.

Grunnen til at politiet ber om så pass lang tid i varetekt for mannen, er at han skal møte i retten 26. april. Da må ha svare for flere tyverier fra boliger, personer og et hotell, samt bruk av falske sedler. Politiet skal lage en tilleggstiltale for de ferskeste forholdene.

