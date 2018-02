25-åring dømt for drapsforsøk i Stavanger

innenriks

Voldsepisoden skjedde i en kjeller i Stavanger 17. august 2016. 25-åringen slo ifølge dommen en mann i hodet med et balltre minst tre ganger, skriver Stavanger Aftenblad.

Lagmannsretten avviser den tiltaltes forklaring om at han handlet i selvforsvar. Offeret og gjerningsmannen kjente hverandre fra rusmiljøet i byen.

Også Stavanger tingrett fant mannen skyldig i drapsforsøk og dømte ham til seks år og seks måneders fengsel. Da saken kom opp i lagmannsretten, ble 25-åringen frifunnet for både drapsforsøk og grov kroppsskade ettersom juryen mente mannen handlet i nødverge. Fagdommerne satte imidlertid frifinnelsen for grov kroppsskade til side, og dermed måtte saken opp for en ny rett.

25-åringen er også dømt til å betale fornærmede i underkant av 450.000 kroner i oppreisning og erstatning.

