Snøskred i byfjellene i Bergen – uvisst om noen er tatt

– Det har gått et snøskred over turveien fra Brushytten og innover på vestsiden av Blåmannen. Vi sender ut mannskap for å sjekke raset, opplyser Vest politidistrikt omtrent klokka 20.50 fredag kveld.

Politiet opplyser at de ikke har konkrete opplysninger som tilsier at noen er tatt av snøskredet.

Norske redningshunder har tre ekvipasjer på vei til stedet. Politiet opplyser til Bergens Tidende at en klatregruppe også er på vei. Det jobbes også med å skaffe snøscootere.

Ifølge 110-sentralen i Hordaland er skredet omtrent 300 meter bredt.