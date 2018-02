Store kjønnsforskjeller innen dataspill

innenriks

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at stadig flere barn spiller spill med høyere aldersgrense enn deres egen alder.

Undersøkelsen viser at det er minst forskjell i spillvaner når barna er i 9–10-årsalderen. Etter hvert som de blir eldre, går dataspill-trenden kraftig ned hos jentene, men holder seg stabil blant guttene. 46 prosent av jenter på 16 år oppgir at de spiller spill, mens hele 92 prosent av guttene sier det samme.

Mens jentenes valg av spill er mer sprikende og de fleste er mest interessert i PC- og mobilspill, har guttenes valg av spill holdt seg ganske stabil. Blant de mest populære spillene er Grand Theft Auto, Minecraft, FIFA og CS: GO.

– Jentene spiller mindre fra 12-årsalderen. Vi tror en av årsakene er at sosiale medier og apper overtar mye av interessen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Dette stemmer også overens med tilsynets tall for aktiviteten på sosiale medier som Snapchat og Instagram.

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at mindreårige barn som har spilt spill med 18-årsgrense, øker med 10 prosent fra forrige undersøkelse i 2016.

– Grunnen til økningen er ikke åpenbar for oss. Mulige forklaringer kan være at det er blitt større aksept for spill som kulturelt uttrykk, økt tilgjengelighet og at flere foreldre spiller selv, sier Velsand.

