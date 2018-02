To nye ulverevir registrert i januar

innenriks

Det helnorske ulvereviret har fått navnet Deisjøen og er påvist innenfor ulvesonen i Åmot kommune i Hedmark og sørøstlige deler av det gamle området til Julussaflokken, melder Rovdata.

– Det er registrert to revirmarkerende ulver i Deisjøreviret i Hedmark. Tispa, som er et halvannetårig tidligere avkom fra Julussa, har vært stasjonær i området fra i høst, mens hannen har innvandret fra Juvberget. Disse to ulvene har nå etablert revir og er så langt påvist i den sørøstlige delen av det gamle reviret til Julussaflokken, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det andre nye reviret er det såkalte Brännan-reviret, et nyetablert grenserevir. Det nye ulveparet, en hann fra Glaskogen og ei tispe fra Magnor, bruker østlige deler av Rømskog i Østfold i tillegg til områder på svensk side av grensen.

Det er i vinter fortsatt ikke påvist ulv i Norge utenfor ulvesonefylkene Hedmark, Akershus og Østfold. Til sammen har man så langt i vinter registrert 107–110 ulver med revirtilhold helt eller delvis innenfor Norges grenser.

