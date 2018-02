SV mener Holmlia-skyting viser et akutt problem

innenriks

– Det skal være trygt å bo i Oslo uansett hvor du bor, sier partiets fungerende leder Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sier hun, og etterlyser ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren.

Ingen er så langt pågrepet for å ha skutt en mann på Holmlia i Oslo onsdag kveld, og det har de siste månedene vært flere voldshendelser i det samme området.

Beboere på Holmlia har tatt initiativ til en antivoldsmarkering fredag klokken 18.

Stiller på folkemøte

Torsdag kveld ble det klart at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stiller på et folkemøte på Holmlia kommende tirsdag, bekrefter byrådssekretær Marte Ingul overfor NTB.

– Vi har hatt dette på agendaen at vi skal ut og informere til medborgere, nå ønsker vi å stelle i stand dette i samarbeid med Oslo kommune og bydelen, sier politisjef i Oslo Øst, John Roger Lund, til Aftenposten.

Det var sogneprest på Holmlia, Silje Kivle Andreassen, som ba de to om å stille opp for å forklare hvordan de skal trygge området.

– Skytingen skjedde like før klokken 21, et tidspunkt da jeg vet at flere barn og ungdom er på vei hjem fra aktiviteter eller besøk hos venner. Vi kan ikke utsette barna våre for slik utrygghet – vi kan ikke ha det slik! skriver Andreassen i et åpent brev i Nordstrands Blad.

Nedlagt politipost

SVs Kaski mener politiet må komme nærmere folk og drive forebyggende arbeid på skoler og blant ungdom for å bygge tillit.

– Gjengkriminalitet er alvorlig organisert kriminalitet som må tas på alvor. Vi må gi en klar politisk beskjed til politiet om å prioritere gjengkriminalitet, forebygging, bekjempelse og exit-tiltak for gjengmedlemmer, sier hun.

– Jeg er kritisk til at politiposten på Holmlia er lagt ned og vil stille spørsmål til justisministeren om den ikke bør gjenopprettes.

Ber om tips

Mannen i 20-årene som ble skutt onsdag kveld, ble truffet av flere skudd og er innlagt på Ullevål med alvorlige, men ikke livstruende skader.

Skuddofferet er kjent for politiet fra tidligere, og politiet utelukker ikke at skyteepisoden kan knyttes til et gjengmiljø. Ingen er så langt pågrepet.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som har skjedd midt i et boligstrøk. Vi har jobbet med både teknisk og taktisk etterforskning gjennom hele natten og utover torsdagen, og har fått inn flere tips fra publikum som vi ser på nå, sier seksjonssjef Anne Alræk Solem i seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo-politiet til NTB.

Skyting og knivstikking

Politiet var på stedet torsdag kveld i håp om å få flere tips i saken. De ber publikum henvende seg med tips på epost til kriminalvakten.oslo@politiet.no og på telefonnummer 22 66 99 66.

Det har de siste månedene vært flere voldshendelser på Holmlia.

21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket i Ravnåsveien. Politiet opplyste da at det kunne være snakk om så mange som tolv gjerningspersoner, men det er ikke kjent om noen er pågrepet for denne voldsepisoden.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt på Holmlia i Oslo. Mannen ble kritisk skadd, men tilstanden bedret seg. Ifølge Aftenposten er sju personer siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i den saken, og seks av dem sitter i varetekt.

