Johan Sverdrup-feltet enda mer lønnsomt enn antatt

Det skriver Statoil i en pressemelding onsdag. Utbyggingen av kjempefeltet i Nordsjøen er snart 70 prosent fullført. Siden planen for utbygging og drift ble godkjent i februar 2015 er investeringsestimatet for første fase redusert med over 28 prosent, til 88 milliarder kroner. Kombinert justering av ressursgrunnlaget øker det verdien på melkekua ytterligere. Ressursanslaget for feltet er oppjuster til 2.1–3.1 milliarder fat oljeekvivalenter fra 1.7–3.0 milliarder fat oljeekvivalenter for tre år siden.

Nullpunktspris, såkalt break-even, for første fase er nå under 15 dollar per fat. For utvikling av prosjektet sett under ett er nullpunktsprisen under 20 dollar fatet.

– Forbedringene skyldes et godt samspill mellom Statoil, partnere og leverandører, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Johan Sverdrup har forventet levetid på mer enn 50 år og er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Første fase starter opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag, som tilsvarer over 20 prosent av dagens totale produksjon på norsk sokkel. Etter hvert vil det økes til hele 660.000 fat olje per dag. Statoil er operatør med 40 prosent av feltet. De andre eierne er Lundin Norway, med 23 prosent, Petoro, med 17 prosent, samt AkerBP og Maersk med 12 og 8,4 prosent hver.

