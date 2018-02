Sylvi Listhaug vil vurdere danske asylforslag

innenriks

De danske sosialdemokratenes partileder Mette Fredriksen tok mandag til orde for at Danmark skal opprette egne mottakssentre for flyktninger i andre land og samtidig stenge adgangen til å søke asyl på dansk jord.

Mens Høyres innvandringspolitiske talskvinne Kristin Ørmen Johnsen har sagt hun er kritisk til det danske forslaget, er Listhaug positiv, skriver Minerva.

– Som det fremgår av regjeringsplattformen, er en av mulighetene vi må se på – i samarbeid med EU – å opprette asylsentre utenfor Europa, sier Listhaug.

Hun sier hun håper at Arbeiderpartiet nå vil lære av sitt søsterparti i Danmark, slik at Frp kan få flertall for flere innstramminger.

Lær av Danmark

– Sist Ap mente noe konkret om asylpolitikk, endte det opp med liberaliseringer for afghanske menn uten beskyttelsesbehov. Ap har de siste tiårene utsatt Norge for en asylpolitikk som har ført til hundretusenvis av ikke-vestlige innvandrere på rekordtid.

Hun mener Ap må lære av sine danske kolleger.

– Jeg håper de nå våkner og lytter til søsterpartiet sitt og blir med oss på innstramming av familieinnvandring og høyere krav til statsborgerskap, sier justisministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er enig med de danske sosialdemokratene at framtidas vei inn i Norge hovedsakelig må være som kvoteflyktning. Støre sier tiden med stor strøm av flyktninger til Norge kan være over.

– Norges hovedstrategi bør framover være at de som skal få komme, er kvoteflyktninger via FN, sa han under SAMAK-møtet i Stockholm.

Samtidig sa han at han ikke vil gå inn på sitt danske søsterpartis linje.

– Du skal fortsatt kunne søke asyl i Norge, og vi skal kunne beskytte de som er forfulgt fra krig, slår Støre fast overfor NRK.

Respekt for danskene

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani, utdypet dette på NRKs Politisk Kvarter tirsdag.

– Jeg har veldig respekt for det danskene sier. Det sosialdemokratene erkjenner, og som vi i Ap er enige i, er at asylinstituttet er på bristepunktet. Asylinstituttet handler om å hjelpe mennesker i nød. Dessverre ser vi i dag at dagens ordning stimulerer menneskesmugling og organisert kriminalitet, sa Gharahkhani.

– Men vi tror ikke danskene kan løse dette. Får vi til et felles EU-system så blir det mer rettferdig. Norge bør være førende i den debatten, sa han.

