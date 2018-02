Rapport: Barnevernet utløser utsending av somaliske barn

innenriks

Ifølge Aftenposten bekrefter Politidirektoratet i en hemmeligstemplet rapport at somaliske barn og ungdommer er blitt sendt til såkalte koranskoler i afrikanske land i saker der barnevernet har vært involvert.

Det var etter et hastemøte som daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kalte inn til i fjor høst, at Politidirektoratet ble bedt om å kartlegge hvordan norsk politi følger opp somaliske barn som sendes ut av landet. NRK hadde nettopp avdekket at minst ti norske barn var blitt sendt til skoler i Somalia, og at flere var blitt utsatt for overgrep og vold.

I redegjørelsen som ble sendt til Justisdepartementet før jul, fastslår Politidirektoratet at svært få slike saker blir anmeldt. Direktoratet kjenner bare til tre tilfeller der foreldre er blitt anmeldt for å ha sendt barna til Somalia. I redegjørelsen fastslås det dessuten at både lokalt politi og barnevernet må jobbe konstruktivt inn mot somaliske miljøer for å bygge tillit.

«Dette er viktig blant annet fordi man erfarer at barn blir sendt ut av Norge rett før barnevernet fatter vedtak om plassering», heter det i redegjørelsen, som Aftenposten har fått tilgang til. Ifølge avisen har flere av sakene i kartleggingen sammenheng med barnevernets involvering.

Listhaug sier barnevernet har plikt til å varsle politiet hvis de frykter at deres involvering kan utløse en bortføring.

– Det er helt klart at vi trenger klare føringer som sørger for at barnevern og politi snakker godt sammen. Vi kan ikke la barn bli sendt ut av landet uten å ha gjort alt vi kan for å forhindre det, sier justisministeren.

