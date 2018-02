Mission Impossible-trailer fra Preikestolen

innenriks

Hovedrolleinnehaver Tom Cruise publiserte søndag et actionbilde av seg selv hengende utenfor Preikestolen over Lysefjorden både på Twitter og Instagram.

– Traileren for Mission Impossible kommer i dag. Jeg gleder meg til at alle skal få se den, skrev Cruise.

Natt til mandag ble traileren lansert, og allerede 13 sekunder inn i den vises et bilde av fjellveggen i fugleperspektiv.

Skuespilleren besøkte Ryfylke i Rogaland i november i fjor for å spille inn scener på Preikestolen til den kommende filmen. Det ble blant annet spilt inn en stuntscene hvor Cruise klatrer opp de siste meterne til toppen av fjellet. I traileren vises Cruise hengende fra fjellhyllen før han glipper taket og faller.

Cruise er kjent for å gjøre sine egne stunts og ble under norgesbesøket fotografert da han hang i et tau utfor stupet. Traileren viser også skuespilleren hengende i et tau fra et helikopter med det som ser ut til å være norske fjell i bakgrunnen.

Amerikanske Paramount står bak filmen, mens United International Pictures (UIP) Norge er den norske distributøren.

(©NTB)