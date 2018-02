DNB øker overskuddet og får flere kunder

innenriks

I samme periode steg netto renteinntekter til 8,86 milliarder kroner, opp fra 8,37 milliarder.

Resultatet er på nivå med det analytikerne ventet på forhånd.

DNB rapporterer også en stadig flere nye kunder, både private og bedrifter. Boliglån og andre utlån til privatpersoner økte med 5,8 prosent i 2017. Utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 9,5 prosent i samme periode.

Styret foreslår et utbytte på 7,10 kroner per aksje. Det tilsvarer over 10 milliarder kroner til eierne. DNB har et langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærer. For fjoråret er andelen 55 prosent.

For 2017 samlet endte resultatet før skatt på 28,8 milliarder kroner. Driftsinntektene endte på 51,1 milliarder kroner, som er en milliard lavere enn året før.

