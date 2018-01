91 likekjønnede par viet i kirken

innenriks

39 av ekteskapsinngåelsene var mellom to menn, 52 var mellom to kvinner. Det viser den sentrale kirkeboken der alle menighetene registrerer kirkelige handlinger, melder Kirken.

– Mange hadde ventet svært lenge på å kunne gifte seg både for Guds åsyn og i menneskers nærvær. Særlig gjorde det inntrykk å høre om mennesker som hadde bodd sammen siden 80-tallet og som hadde ventet med å gifte seg, fordi det var viktig for dem at det skjedde i kirken, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for vedtaket 30. januar i fjor.

– Jeg vil berømme alle som har bidratt til at vi kan leve sammen i Den norske kirke. Vi har to teologisk begrunnede syn, og jeg opplever at vi nå klarer å ta konsekvensen av dette. Min erfaring er at klimaet for å snakke sammen i Den norske kirke er blitt bedre det siste året, sier kirkerådslederen.

