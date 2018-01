Tolv personer etterlyst av PST for IS-tilknytning

innenriks

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor VG at tolv personer for tiden er etterlyst for pågripelse. Ifølge avisens opplysninger er halvparten av disse kvinner.

– Dette er personer som har dratt fra Norge på ulike tidspunkt for å slutte seg til ISIL og bosette seg i «kalifatet». Det er også personer som har vært der lenge, og som i mange tilfeller har fått barn der, sier Bernsen. ISIL er betegnelsen sikkerhetstjenesten bruker på ekstremistgruppen Den islamske staten (IS).

Bernsen sier det er mye usikkerhet knyttet til hvor disse personene befinner seg.

– Bekymringen er at de skal komme til Europa eller Norge. Derfor har vi blant annet etablert et samarbeid med andre europeiske land i form av et senter i Nederland der informasjon utveksles, sier seniorrådgiveren.

Tror ikke på Norge-retur

Totalt er det 40 personer fra Norge som har knyttet seg til IS i Syria og Irak, men PST tror ikke de vil ønske å returnere til Norge, hvis de fortsatt lever.

– De har vært der lenge og de er overbevist om at ekstrem islamisme er måten å leve på. Vår vurdering har vært at Norge ikke er et ønsket returland for dem. De vil kanskje søke seg til nye konfliktområder, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

IS har hatt en lang rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria de siste månedene. Gruppen har mistet storbyen Mosul i Irak og «IS-hovedstaden» Raqqa i Syria.

Nedjustert trusselbilde

De siste årene har IS tatt på seg skylda for en rekke terrorangrep i Europa, deriblant aksjonen i Stockholm da en lastebil kjørte inn i en folkemengde 9. april i fjor. Dagen etter ble en 17 år gammel gutt pågrepet med et sprenglegeme på Grønland i Oslo. Fra april til november vurderte PST det som sannsynlig med terroraksjon i Norge. Siden da har PST nedjustert trusselbildet.

På en sikkerhetskonferanse på et høyfjellshotell i Sälen i Sverige tidligere denne måneden begrunnet Bjørnland det med at det ekstreme islamistmiljøet i Norge er svekket.

– De vi har betraktet som de farligste objektene i Norge har enten blitt drept på bakken i Syria, ellers så sitter de i fengsel, sa Bjørnland.

Nazister i trusselvurderingen

PST legger fram sin trusselvurdering for 2018 på en pressekonferanse tirsdag klokken 13. For første gang nevner også PST nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelse med navn. Organisasjonen har økt aktiviteten det siste året og ifølge NRKs opptelling består de av rundt 40–50 norske medlemmer.

På sikkerhetskonferansen i Sverige tidligere denne måneden sa PST-sjefen at den norske delen av nazistorganisasjonen er helt avhengig av støtte fra Sverige.

– Det norske miljøet er ikke i stand til i vesentlig grad å organisere store demonstrasjoner. Det vi har sett i Norge har vært understøttet av svenske høyreekstreme, sier Bjørnland.

