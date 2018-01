Kraftig brann i enebolig i Leirfjord

innenriks

– Det ble først meldt om kraftig røykutvikling fra taket, men da brannvesenet kom til stedet, fikk vi melding om flammer. Huset er i ferd med å bli overtent, sier underbrannmester Bent Krister Larsen Osbakk ved 110-sentralen i Bodø til NTB.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 2.02 natt til lørdag.

Det ble sendt inn røykdykkere i forbindelse med slukningsarbeidet til Leirfjord og Alstahaug brannvesen, men like før klokken 3.30 melder politiet i Nordland at brannvesenet driver med kontrollert nedbrenning.

– Det dreier seg om tre beboere som alle er kommet seg ut av huset. Det var også de som meldte fra til oss, sier Osbakk.

Han opplyser at huset er frittliggende og at det ikke er fare for spredning.

Årsaken til brannen er ukjent.

