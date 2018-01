Ap varsler strengere asylpolitikk

innenriks

Innvandring var den viktigste saken for velgerne ved årets stortingsvalg. Men bare 15 prosent mente Arbeiderpartiet hadde best politikk på feltet.

– Jeg har hørt at noen mener vi ikke var til å kjenne igjen, men la meg derfor være tydelig på at vi ikke ønsker en liberalisering. Ap skal tørre å ta innvandringsdebatten, og velgerne skal vite hvor de har oss og vite hvilke linje vi har, sier Gharahkhani til ABC Nyheter.

Han ønsker at Ap skal vinne stemmer på partiets innvandringspolitikk.

– Jeg ønsker å bidra til at Arbeiderpartiet blir en dominerende stemme i innvandringspolitikken. Jeg mener det er viktig at vi er tydelige, at folk er trygge på hva vi står for og at vi skal føre en innvandringspolitikk som har legitimitet i det norske folk.

Nå skal Gharakhani og et eget utvalg stake ut kursen for en ny innvandringspolitikk. Utvalget skal være klar med sitt arbeid i august.

– Vi skal finne den sosialdemokratiske innvandringspolitikken, og jeg mener det er tre punkter som er viktige at vi tar tak i:

– Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Kvoteflyktninger er det mest rettferdige. Det andre er hele diskusjonen om ressursbruken. I Sverige brukte de mer penger på asylinnvandrere enn UNHCR bruker på all verdens flyktninger. Er dette virkelig humant, rettferdig eller solidarisk? Til slutt bør Norge ikke ha en mer liberal politikk enn sammenlignbare land, sier han.

