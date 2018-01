Overgrepssiktet mann løslatt mot sin vilje

innenriks

Aktor i saken, mente det ikke var grunnlag for å be om forlenget varetektsfengsling av mannen, ettersom det ikke lenger skal være fare for at bevis kan gå tapt i saken, skriver Sunnmørsposten.

Mannen selv påpekte at han ikke hadde noe sted å bo, ettersom et besøksforbud hindrer ham å bo i sin tidligere bolig.

Retten mener imidlertid at manglende bolig ikke bør være grunn til å holde ham fengslet, så han blir løslatt.

Mannen er siktet for forsøk på grov voldtekt av barn. Politiet har også gjort beslag av mellom 15.000 og 20.000 bilder og filmer med overgrepsmateriale i saken.

(©NTB)