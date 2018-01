Eksadvokat dømt til fengsel for underslag

innenriks

Straffen er vesentlig kortere enn Økokrims påstand om tre år og seks måneder, skriver Bergens Tidende. Den tidligere advokaten ble dømt for tre tilfeller av underslag på til sammen en drøy million kroner og brudd på bokføringsloven. Han ble frikjent for påstanden om bedrageri og grov økonomisk utroskap.

– Det er ingen tiltalt som har sagt nei på skyldspørsmålet, som kan være fornøyd når de er dømt til ubetinget fengsel. Selv om det er frifinnelse på den tyngste posten, så evner ikke Orrem å glede seg over det, sier hans forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen, til avisen etter at dommen falt.

Saken mot advokaten startet i 2014 da han ble etterforsket etter at tidligere klienter mente han hadde forsynt seg av millionbeløp fra klientkontoer. I 2015 mistet han advokatbevillingen, og samme år åpnet også Økokrim etterforskning.

Samtidig med at Økokrim etterforsket straffesaken mot ham, tok også flere tidligere klienter ut sivile søksmål. I juni 2017 hadde åtte tidligere klienter av advokaten fremmet krav på 27 millioner kroner mot Orrem. Noen har i ettertid får medhold i sine krav, mens andre har inngått forlik.

(©NTB)