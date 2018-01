Veier stengt på grunn av snøras i Sør-Norge

innenriks

Det er stor og betydelig snøskredfare i området, melder Varsom.no. For torsdag er faregrad satt til rød – nivå fire – som betyr stor fare, for Voss og Hardanger.

For områdene Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Hallingdal og i Vest-Telemark er faregraden betydelig, nivå 3.

I tillegg er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær.

Det dreier seg om riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er delvis stengt.

På riksvei 15 over Strynefjellet og europavei 16 over Filefjell er det torsdag morgen innført kolonnekjøring på grunn av uværet.

Ifølge Vegtrafikksentralen blir det røft på fjellovergangene utover torsdag formiddag.

– Ut fra værmeldingene ser det ut til at det blir sterk vind også utover formiddagen, sier operatør Hanne Nordheim ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK.

Bane Nor melder torsdag morgen at Bergensbanen mellom Haugastøl og Finse er stengt fordi et godstog sperrer sporet.

