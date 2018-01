Frp-topp: Siste periode med kontantstøtte

innenriks

Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Denne regjeringen har sagt at tidlig innsats er en viktig påle for politikken vår. Da må vi se på hva som er gode tiltak. Å fjerne kontantstøtten vil være et av de beste virkemidlene, sier Steffensen til Klassekampen.

Han mener det er flere gode grunner til å snu seg rundt:

– Det vil få flere minoritetskvinner inn i arbeidslivet, sørge for at ungene får størst mulig utbytte av tiden i barnehagen og gi bedre språkopplæring. Vi kan ikke bruke skattepenger på å holde folk hjemme.

Problemet er at Frp-landsmøtene gang på gang har gått inn for kontantstøtte, men Steffensen har likevel tro på støtte i eget parti.

– Jeg tror folk ser utfordringene med at det er mange som trenger at vi stiller opp med tidlig innsats. Og jeg tror det er mange hos oss også som ser at det er rart å betale folk for å ikke bruke en offentlig tjeneste.

(©NTB)