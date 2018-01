Ung kvinne skadd i brann på Frogner i Oslo

innenriks

– Det er 24 personer fordelt på fire etasjer registrert på adressen. Foreløpig er det melding om en person med brannskader, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter den første meldingen om brannen. Til NRK sier Stokkli at den skadde er en kvinne i 20-årene.

Den skadde ble behandlet av ambulansepersonell på stedet, opplyser politiet på Twitter. Hun ble senere kjørt til Ullevål sykehus.

Leiligheten var overtent, men et snaut kvarter etter at den første meldingen kom meldte både politiet og brannvesenet på Twitter at brannen var slukket.

Politiet meldte fra om brannen i bygården fra 1890-tallet like etter 4.30 natt til torsdag.

