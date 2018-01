Oslo Børs sluttet i rødt

innenriks

Yara sørget for å dempe fallet. Aksjen steg 3,24 prosent til 388,17 kroner etter at DNB Markets meldte om økt importbehov til Kina, skriver E24. Fra april tror analytikerne at Kina minst må importere 1,2 millioner tonn gjødsel.

Statoil falt 0,03 prosent til 183,9 kroner. Aksjen var mest omsatt etter Marine Harvest, som falt 2,11 prosent til 130 kroner. Deretter fulgte Telenor som falt 0,55 prosent til 189,95 kroner og Norsk Hydro som sank 1,94 prosent til 59,76 kroner.

Evry steg mest med 3,55 prosent til 32,10 kroner, mens Targovax plasserte seg i den andre enden med et fall på 5,24 prosent til 19,52 kroner.

DAX 30 i Frankfurt steg med 0,74 prosent, CAC 40 i Paris steg marginalt med 0,02 prosent, mens FTSE 100 i London endte ned med 0,32 prosent.

Oljeprisen klarte fortsatt ikke å bryte gjennom 70 dollar fatet. Nordsjøolje ble omsatt for 69,29 dollar fatet, ned 0,60 prosent, mens et fat amerikansk lettolje kostet 63,91 dollar, ned 0,16 prosent.

(©NTB)