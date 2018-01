Gjensidige og If fikk 600 meldinger i snøkaoset tirsdag

innenriks

Det er 15–20 prosent mer enn det som er vanlig på en normal tirsdag om vinteren, melder NRK.

Det ble imidlertid ikke meldt om alvorlige ulykker som følge av vanskelige kjøreforhold. Stort sett var folk flinke til å følge rådene fra politiet og Statens vegvesen, fastslår UP-sjef Runar Karlsen.

– Det er ikke så enkelt å kritisere bilistene for hardt, for hverdagen må gå rundt, og det er ikke alltid så enkelt å finne et godt alternativ til bilen. Men, er man utrygg, og det er farefullt, så skal man selvsagt la bilen stå, sier Karlsen.

Forsikringsselskapet If satte inn flere skademedarbeidere tirsdag morgen for å håndtere alle sjåførene som ville melde skader. Mange ringte inn og ba om veihjelp, og det var først og fremst utforkjøringer og påkjørsler bakfra selskapet fikk telefoner om. En del biler skled i lav fart på snøføret inn i andre biler, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz.

