Børsen flatet ut etter tidlig oppgang

innenriks

Dagens mest omsatte aksje var Marine Harvest som leverte et resultat som ifølge E24 var bedre enn analytikerne hadde ventet. Aksjen hadde en oppgang på 1,70 prosent og ble sist notert til 137,95 kroner.

De øvrige mest omsatte aksjene var Statoil som falt 0,56 prosent og endte på 184,90 kroner, Norsk Hydro 60,66 (-2,36), Telenor 189.50 (+1,39) og DNB 158,30 (+0,25).

Petroleum Geo-Services steg mest med 7,77 prosent til 23,43 kroner, mens Next Biometrics Group plasserte seg på bunnen av hovedindeksen med en sluttnotering på 49,10 kroner og et fall på 7,18 prosent.

På de europeiske børsene steg DAX 30 i Frankfurt med 0,35 prosent, FTSE 100 i London gikk ned med 0,17 prosent, mens CAC 40 i Paris steg marginalt med 0,08 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved 18-tiden omsatt for 69,18 dollar, ned 1,01 dollar. Amerikansk lettolje ble omsatt for 63,74 dollar, ned 0,97 cent.

(©NTB)