Sterke reaksjoner på utlysning av nye oljelisenser 

– Dagens regjering tar Norge baklengs inn i framtiden og styrer bevisst mot økte utslipp av klimagasser. sier SVs Lars Haltbrekken til NTB

Han peker på at verdens ledende klimaforskere har slått fast at det meste av den fossile energien må bli liggende i bakken.

– Regjeringen burde i stedet satset på et næringsliv som har framtiden foran seg og som bidrar til å kutte utslipp, sier han.

– Solid utvidelse

Mandag, dagen etter at de blågrønne ble enige om å danne regjering, sendte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) den nye konsesjonsrunden, TFO 2018, ut på høring.

TFO står for Tildeling i forhåndsdefinerte områder og er en del av de årlige lisensrundene om blokker i allerede åpnede og såkalt modne områder. Men som i fjor skal TFO-området utvides, i år med 103 nye blokker, 47 i Norskehavet og 56 i Barentshavet

– Gjennom en solid utvidelse legger regjeringen med sitt forslag til rette for effektiv og tidsriktig utforskning og aktivitet framover, sier Søviknes i en pressemelding.

I tillegg pågår det som kalles 24. konsesjonsrunde, der helt nye leteområder blir åpnet opp.

– Tildeling av nytt attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, understreker Søviknes.

– Aggressiv politikk

Fra miljøbevegelsen lar reaksjonene imidlertid ikke vente på seg.

– Nok en gang legger Søviknes opp til en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener hele TFO-ordningen er kontroversiell og har gått ut på dato.

– I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel har regjeringen snart definert hele Barentshavet som et «modent» område. Da sier det seg selv at noe er riv ruskende galt med denne ordningen, sier Lundberg, mens Natur og Ungdom-leder Gaute Eierjord peker på at det eneste feltet i Barentshavet, Goliat, så langt ikke har vært et vellykket eventyr.

– Det er også drøyt å dele ut blokker så nær Lofoten som Søviknes gjør her. Med Venstre i regjering forventer vi en mer ansvarlig oljeforvaltning en dette, sier Eierjord.

– Smakløst

Framtiden i våre hender mener utlysningen svekker klimatroverdigheten til Solberg II-regjeringen.

– Det er temmelig smakløst av Søviknes å gjøre dette rett før regjeringsovertakelse. Dette er en ren provokasjon fra Søviknes til Venstre, sier leder Anja Bakken Riise.

I regjeringsforhandlingene fikk Venstre de to andre partiene, Høyre og Frp, med på å skjerme områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja fra en konsekvensutredning fram til 2021. En slik utredning må være på plass før utdeling av lisenser til oljeleting kan skje.

Spesifikk informasjon

I høringsrunden ber departementet kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplanen ble behandlet.

Dette er i tråd med langvarig praksis, skriver departementet i pressemeldingen.

Høringsfristen er satt til 28. februar. Hvor stor den endelige runden blir, vil først bli kjent når TFO 2018-runden lyses ut offisielt.

