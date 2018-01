Politiet har fått inn flere tips om sedelighetssiktet samfunnstopp i Troms

innenriks

Etter at politiet holdt en pressekonferanse torsdag kveld, har en rekke personer henvendt seg til politiet med tips i saken, skriver Nordlys.

– Jeg kan ikke gå ut med et nøyaktig antall, men flere personer har kontaktet oss. Vi tar imot opplysningene, vurderer dem og ser om det er naturlig å ta vitneavhør på et senere tidspunkt, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt.

Hun opplyser også at det ikke er planlagt nye avhør av siktede med det første. Av hensyn til etterforskningen ønsker hun ikke å gi flere opplysninger.

Nord-Troms tingrett ga torsdag politiet medhold i videre varetektsfengsling av mannen i fire uker. Fredag morgen leverte hans advokat Ulf E. Hansen inn anken over kjennelsen. Forsvareren mener det ikke er grunnlag for at klienten må sitte i fengsel og krevde at hans klient måtte løslates.

Tingretten ga likevel politiet medhold i kravet om videre varetekt i fire uker med begrunnelsen at det foreligger bevisforspillelse, selv om de foreløpig ikke fester lit til politiets teori i den utvidede siktelsen om flere fornærmede.

Forsvarer Ulf E. Hansen mener at argumentet om bevisforspillelsesfare ikke er reelt. Alle tekniske beslag som datamaskin, telefon eller lagrede filer er under kontroll av politiet.

– Det som da gjenstår, som teoretisk bevisforspillelsesfare, vil være eventuell påvirkning av vitnene. For det første mener vi at siktede overhodet ikke vil ta kontakt med vitner, fordi han skjønner at det vil skade hans egen sak. Og under enhver omstendighet kan dette løses ved at han får et kontaktforbud i forhold til de aktuelle vitnene, sier Hansen.

Advokaten håper at Hålogaland lagmannsrett kan komme med en konklusjon mandag.

