Nok et varsel mot bergenspolitiet

Varselet er sendt av en politimann som arbeider ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, skriver Bergens Tidende. Han er blant annet kritisk til politiets håndtering av saker som gjelder menneskehandel og hallikvirksomhet og forteller at politiet flere ganger har sittet på informasjon om navngitte menn som skal ha begått grove overgrep mot kvinner.

Varselet er sendt Justis- og beredskapsdepartementet via den nye, nasjonale varslingskanalen til justissektoren. Saken vil bli behandlet av Politidirektoratet og Riksadvokaten. Spesialenheten for politisaker er også koblet inn for å undersøke om politiet har gjort noe straffbart.

– Politidistriktet har etter varslerens oppfatning ikke fulgt opp tips og informasjon som er kommet inn. Han hevder at politiet har hatt kunnskap om konkrete forhold, men ikke gjort nok sier leder Halvor Hjelm-Hansen i etterforskningsavdelingen for Midt- og Nord-Norge.

Varselet er bare ett av flere som de siste årene har kommet mot bergenspolitiet.

