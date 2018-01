Sedelighetssiktet samfunnstopp i Troms må sitte fire uker i varetekt

innenriks

Mannen ble pågrepet onsdag i forrige uke og dagen etter varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll. I torsdagens fengslingsmøte i Tromsø ba politiet om forlenget fengsling i fire uker, med begrunnelse i at det skal foreligge fare for tap av bevis.

Mannen var opprinnelig siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang. Mannen er underlagt brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden, melder NRK.

Mannens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, sier det er en bekymringsmelding fra Finnmark fra år 2000 som ligger bak kravet om videre fengsling, og som er grunnlaget for at politiet nå har utvidet siktelsen.

– Dette er løselige påstander og rykter, og derfor ikke grunn til å utvide siktelsen, sier Hansen, som begjærte klienten sluppet fri.

Stiller seg uforstående

NRK meldte torsdag at samfunnstoppen på slutten av 1990-tallet inviterte en eller flere unge gutter fra en barnevernsinstitusjon til sitt hotellrom under et opphold i Alta. Det er ikke kjent hva som eventuelt skal ha skjedd på hotellrommet.

En ansatt som nå er død, har ifølge NRK tidligere fortalt om det han oppfattet som kritikkverdig kontakt mellom mannen og beboere på institusjonen. Nå har Bufetat reagert og varslet politiet om saken.

Hansen mener det er rart at Bufetat ikke har funnet grunn til å reagere tidligere og sier klienten stiller seg uforstående til den utvidede siktelsen.

– Han stiller seg uforstående til det, og han stusser over at hvis noen hadde bekymringsmelding, hvorfor kommer det nå, sier Hansen, som vil anke en eventuell forlenget varetektsfengsling.

Kripos koblet inn

Mannen er siktet for brudd på både den nye og den gamle straffeloven. Dermed dreier det seg om hendelser både før og etter at den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015. Ifølge VG er Kripos koblet inn i etterforskningen av saken.

Samfunnstoppen skal også i 2016 ha blitt anmeldt for et tilsvarende forhold, men dette ble senere henlagt av politiet fordi det skal ha vært vanskelig å bevise at mannen hadde utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

– Vi uttaler oss ikke om siktede har vært i kontakt med politiet tidligere, svarte politistasjonssjef Anita Hermandsen til NTB onsdag.

