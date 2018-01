Ap under 20 prosent på ny måling

innenriks

Partiet straffes hardt av velgerne etter varslene mot nestleder Trond Giske, som til slutt trakk seg. Ap faller hele 6,6 prosentpoeng på målingen, som er gjort av Kantar TNS for TV 2.

– Det er et fryktelig dårlig tall for Arbeiderpartiet. Det forteller oss at vi har en krevende tid foran oss, sier nestleder Hadia Tajik. Sist gang partiet gjorde det så dårlig var i 2002, midt i lederstriden mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Da var oppslutningen nede på 19, det svakeste resultatet siden Kantar TNS begynte å lage politiske meningsmålinger i Norge i 1964.

Høyre havner på 30,5 prosent, en fremgang på 3,9 prosentpoeng. Regjeringspartner Frp står stille på 14,8 prosent.

Aps tidligere rødgrønne kamerater går begge fram. Sp øker med 1,2 til 10,9 prosent, mens SV er opp 1,7 til 8,6 prosent. Venstre står stille på 4,3 mens partiet forhandler om mulig regjeringsdeltakelse. KrF går fram 0,4 prosentpoeng til 4,5 prosent. Rødt øker med 0,2 til 3 prosent, mens MDG er det eneste partiet utenom Ap som går tilbake. De Grønne faller 0,9 prosentpoeng til 2,6 prosent.

Undersøkelsen er tatt opp i dagene før og etter at Trond Giske trakk seg fra nestledervervet. 986 personer er telefonintervjuet mellom 3. og 9. januar, og 80,6 prosent av dem oppga partipreferanse. Feilmarginene i målingen er på mellom 1,5 og 3,2 prosentpoeng.

(©NTB)